La famiglia Vincenziana nel ricordo di suor Cecilia e suor Giuseppina

6 foto Nel ricordo di Suor Giuseppina e Suor Cecilia

Giovinazzo non dimenticaed il 18 luglio scorso, nei pressi della Casa di Riposo, laha piantato una magnolia e ha deposto una targa, ad imperitura memoria dell'amore dei giovinazzesi per queste due donne straordinarie, che hanno avuto un ruolo fondamentale nell'educazione di tanti di loro., viceparroco di Sant'Agostino, ha celebrato la santa messa in loro suffragio, a cui hanno partecipato anche le autorità civili, rappresentate dal sindaco Michele Sollecito, il quale ha portato i saluti dell'amministrazione comunale.Una cerimonia semplice, sobria, come è stata la vita di due suore che hanno rappresentato tanto per l'intera comunità, due donne del "fare", presenti quando i più piccoli, gli anziani e gli ultimi chiedevano un sostegno concreto.Nella nostra piccola galleria fotografica, alcuni scatti della celebrazione e della breve cerimonia.