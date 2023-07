La Famiglia Vincenziana di Giovinazzo ricorda Suor Cecilia Toma e Suor Giuseppina Cuna

Negli ultimi anni ci hanno lasciato, Figlie della Carità, che per decenni hanno prestato il loro servizio nella casa di riposo San Francesco e nella scuola dell'Infanzia San Tommaso.Due persone indimenticabili che i gruppi dellahanno inteso voler ricordare in una data significativa, il 18 luglio, anniversario della prima apparizione della Madonna a Caterina Labouré, figlia della Carità, a cui affiderà in seguito il compito di far coniare la Medaglia Miracolosa.Alle ore 18:30, nella sede delle associazioni in, verrà recitato il Rosario e a seguire avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta da padre Pasquale Rago. Dopo la celebrazione, nel giardino della sede, verrà piantato un albero e scoperta una targa in ricordo delle due suore e in segno di ringraziamento per il dono della loro vita in favore della comunità e dei poveri.L'invito è rivolto a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerle.