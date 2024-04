Presentato a Giovinazzo l'ultimo libro di Chicca Maralfa

Terzo romanzo giallo di Chicca Maralfa, giornalista e scrittrice, che con successo di pubblico e di critica sta presentando sul territorio nazionale il suo nuovo libro,edito da Newton Compton. Nella piacevole presentazione, organizzata da "Un panda sulla Luna" di Gabriele Torchetti e Vito Marinelli, svoltasi a Giovinazzo a Creuza de Ma,, originaria di Molfetta, ha dialogato con la giornalista Gilda Camero per compiere un accurato viaggio nel libro che è stato ambientato ad Asiago e spazia tra la bellezza dei luoghi, il rispetto dell'ambiente, la mala del Brenta, i rifiuti pericolosi, il dovere di ricordare la storia passata e la Grande Guerra legata all'altopiano vicentino, territorio sul quale è stato costruito il racconto.Un ripercorrere la storia, i luoghi e le vicende a esso legate con i personaggi ben guidato da Gilda Camero, cui la scrittrice ha risposto tessendo e collocando in ordine, e con sempre opportuni riferimenti oltre che collegamenti, eventi e protagonisti. Nell'incontro ben raccontato emerge la storia personale di Gaetano Ravidà, Luogotenente dei Carabinieri di origine barese, che in quel territorio inizia ad abituarsi alla sua nuova vita.Ravidà, cresciuto da un padre orfano di padre che non ha mai conosciuto perché morto in guerra, si presenta in alcuni passaggi della narrazione in questa introspezione personale che da un significato al suo fallimento matrimoniale, nonostante si sia affermato nella sua professione di Luogotenente dei Carabinieri impegnato in un caso non semplice da risolvere a seguito del ritrovamento del cadavere mummificato di un uomo del quale deve cercare di risalire all'identità.Anche la musica ha uno spazio di rilievo nella trama del romanzo perché la scrittrice si lascia ispirare dalla sua passione decennale per il gruppo musicale statunitense The National. L'esordio di Chicca Maralfa nel campo narrativo è avvenuto, con successo, nel 2018 con la commedia nera "Festa al trullo". Nel 2021 è stato pubblicato il suo primo giallo, Il segreto di Mr. Willer, finalista in vari premi letterari. In seguito con la casa editrice Newton Compton, la scrittrice Chicca Maralfa ha pubblicato Lo strano delitto delle sorelle Bedin e "Il delitto della montagna". Vista la narrazione avvincente chissà se questi gialli possano vivere di una trasposizione televisiva che di sicuro appassionerà il numeroso pubblico attento a questa tipologia di racconti noir.