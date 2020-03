Caso Coronavirus a Giovinazzo? Il Sindaco non conferma

Un persona di 90 anni di Giovinazzo è stata trasportata ieri all'ospedale "Monsignor Bello", sembrerebbe in seguito ad un trauma domestico. L'uomo, secondo quanto riferito in un video del sindaco di Molfetta,dopo un breve ricovero molfettese, sarebbe quindi stato trasportato al "Miulli" di Acquaviva delle Fonti.Nel video, Minervini ha affermato che l'anziano sarebbe in osservazione nel nosocomio di Acquaviva e anche che è statalasciando quindi intendere che vi sia un caso di positività al Coronavirus.Abbiamo pertanto sentito il Sindaco di Giovinazzo,, il quale non ha tuttavia confermato la notizia: «Non abbiamo al momento conferme in questo senso - ci ha detto raggiunto telefonicamente - e se le dovessimo avere, ovviamente informeremmo la popolazione con solerzia disponendo tutte le misure del caso secondo i rigidi protocolli ministeriali. Resta il caso di unache per una caduta in casa è stato trasportato a Molfetta, altrimenti sarebbe stato diretto altrove e lì ricoverato. Aspettiamo che il quadro si chiarisca in queste ore per dare maggiori e più sicure informazioni al riguardo», la sua conclusione.