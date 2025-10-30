Carta
Carta "Dedicata a te"
Carta "Dedicata a te": tutte le informazioni per i giovinazzesi

È destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità

Giovinazzo - giovedì 30 ottobre 2025 13.14 Comunicato Stampa
Si informano i cittadini che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha disposto per l'anno 2025 l'assegnazione della Carta "Dedicata a Te", destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
In applicazione dei criteri definiti dal Decreto interministeriale, è stato approvato l'elenco dei nuclei familiari beneficiari della misura.
È possibile consultare l'elenco dei cittadini beneficiari (identificati esclusivamente tramite il numero di protocollo DSU ISEE) al seguente link: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/.../10/DA-PUBBLICARE.pdf

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Ogni nucleo familiare beneficiario riceverà un importo di € 500,00, accreditato una sola volta per l'anno 2025 sulla Carta "Dedicata a Te".

MODALITÀ DI RITIRO DELLA CARTA
Nuovi beneficiari:
La carta potrà essere ritirata presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 novembre 2025.
Si consiglia di evitare i giorni immediatamente precedenti, poiché il 3 novembre coincide con il primo giorno utile per il pagamento delle pensioni, con possibile maggiore affluenza.
Per il ritiro è necessario presentare:
la comunicazione del Comune riportante il codice identificativo della carta;
un documento di identità valido;
il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.
Beneficiari già assegnatari nel 2023 e/o 2024:
Se la carta è ancora in possesso, l'importo verrà accreditato automaticamente sulla stessa, senza necessità di recarsi presso l'Ufficio Postale.
In caso di smarrimento della carta, sarà possibile richiederne la sostituzione presso l'Ufficio Postale, presentando:
documento di identità valido;
Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;
denuncia di smarrimento presentata all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

UTILIZZO DELLA CARTA
La carta può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.
Per non perdere il beneficio, è indispensabile:
effettuare almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2025;
utilizzare l'intero importo entro il 28 febbraio 2026.

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO PRESSO POSTE ITALIANE
Per evitare attese, è possibile prenotare un appuntamento presso un Ufficio Postale:
https://www.poste.it/cerca/index.html#/vieni-in-poste
oppure tramite le App BancoPosta, PostePay o Poste Italiane.

MAGGIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori dettagli sulla misura e sugli esercizi commerciali aderenti alle iniziative promozionali, consultare la pagina dedicata del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste:
https://www.masaf.gov.it/.../ServeBLO.../L/IT/IDPagina/23493
Discarica San Pietro Pago: partiti i lavori per la vasca perimetrale - VIDEO
30 ottobre 2025 Discarica San Pietro Pago: partiti i lavori per la vasca perimetrale - VIDEO
AFP Giovinazzo, poker di sconfitte
30 ottobre 2025 AFP Giovinazzo, poker di sconfitte
A Giovinazzo 532 carte "Dedicata a te". Le informazioni utili del sindaco
Sollecito: «Si tratta di un'iniziativa del Governo»
