A Giovinazzo 532 carte "Dedicata a te". Le informazioni utili del sindaco

Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha lanciato la, grazie alla quale italiani con alcune soglie di reddito basse potranno acquistare soli beni alimentari di prima necessità. Un aiuto diretto alle fasce più deboli.Di seguito il sindaco Michele Sollecito spiega di cosa si tratta:«Si tratta di una carta di pagamento prepagata sulla quale è precaricato un contributo. Il contributo è destinato all'acquisto deiI beneficiari vengono individuati dall'INPS secondo i criteri stabiliti (ISEE inferiore a 15.000 euro, almeno 3 componenti, precedenza alle famiglie con minori) nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo comuneL'elenco dei beneficiari sarà disponibile dal 9 settembre sul nostro sito (in alternativa ci si può rivolgere ai nostri uffici dei servizi sociali).- Le famiglie che già sono state beneficiarie della stessa misura lo scorso anno potranno utilizzare la stessa carta già in loro possesso (la carta sarà comunque abilitata dal 10 settembre 2024)- ⁠Le famiglie che non hanno mai ricevuto la carta (o hanno smarrito quella dello scorso anno) dal 10 settembre dovranno ritirare la lettera di assegnazione dal Comune necessaria per ritirare la carta in posta».