Caroppo su Fitto candidato presidente: «Per il centrodestra pugliese è stata una bella giornata»

«Per il centrodestra pugliese è stata una bella giornata».Dopo le polemiche delle scorse settimane, tutte interne alla Lega di Puglia, torna a far sentire la sua voce l'europarlamentarevoce autorevole a livello regionale, il quale nelle scorse ore ha sottolineato l'importanza della scelta dicome candidato presidente del centrodestra compatto alle prossime elezioni regionali.«Ho sempre sostenuto che la forza del polo conservatore sta nella sua unità - ha detto - e, poi, nella sua capacità di allargamento ed ho sempre lavorato in questa direzione: oggi registro che, finalmente,Sono certo che in questo modo il centrodestra tornerà a governare la Puglia e con efficacia e concretezza la libererà dalla vuota demagogia narcisistica che in questi anni ha ucciso l'agricoltura, la sanità, il turismo, l'industria, la cultura e ogni asset della Puglia».Unità che potrebbe essere l'arma vincente per una coalizione che parte tuttavia tardissimo rispetto al suo principale antagonista, il Governatore uscente, già pronto a schierare liste che si annunciano "robuste" per nomi coinvolti. Le prossime settimane chiariranno meglio il quadro di una situazione tornata incerta e che sembra poter portare ad un testa a testa tra i due.