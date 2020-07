"Capire i sentimenti", Vera Slepoj a Giovinazzo

VERA SLEPOJ

Un altro appuntamento di rilievo, quello che l'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo ospiterà questa sera, 31 luglio, a partire dalle 20.00. La psicologo e scrittricepresenterà infatti il suo volume(della collana Bestsellers Oscar Mondadori)A dialogare con lei saràpresidente dell'associazione "Porta d'Oriente".Da padrone di casa, in quello che da qualche anno è a tutti gli effetti un contenitore polivalente culturale, farà il delegato metropolitano all'immobile,che ha fortemente voluto questa presentazione. Con lui ci sarà l'Assessore alla Cultura del Comune di Giovinazzo,e lo scrittore, giornalista e saggista giovinazzese, coordinatore delle Attività Editoriali presso la Direzione Comunicazione dell'Università Cattolica di Milano.Gli intermezzi musicali alla chitarra classica, in quella che si preannuncia come una occasione di riflessione profonda, saranno affidati al MaestroLaureatasi in Psicologia nel 1977 a Padova (città dove vive nei periodi in cui non è a Milano), la psicologa e scrittrice nativa di Portogruaro si è poi specializzata in psicoterapia individuale e di gruppo e oggi è psicologa psicoanalista con diploma in sofrologia medicaNei primi anni Ottanta del secolo scorso ha gestito una rubrica nella rivista Riza Psicosomatica e su consiglio di Klaus Davi ha scritto il suo primo libro, Capire i sentimenti, viatico per altri suoi successi. In esso e in altri libri successivi tratta temi legati a relazioni affettive, problemi sociali, manie e diversi aspetti che riguardano la sfera emotiva e la psiche.Ha altresì curato rubriche a tema psicologico nelle riviste Io Donna - Corriere della Sera, sui settimanali Oggi, Gioia, Diva e Donna e sulla rivista Giallo. Come editorialista ha scritto suDocente di Sociologia della Salute presso l'Università di Siena, tra gli altri suoi numerosissimi incarichi è stata anche psicoterapeuta della squadra di calcio del Palermo. Tantissimi gli inviti in tv in trasmissioni dedicati alla psiche ed alla donna.Dal 1989 è stata la numero uno della Federazione Italiana Psicologi e dell'International Health Observatory. Vera Slepoj ha anche avuto un'esperienza politica come Assessore alla cultura, musei e servizi sociali della provincia di Padova.