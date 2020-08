Caldo intenso su Giovinazzo. E domani si toccano i 38°

DOMENICA 2 AGOSTO

Si toccheranno i 34° a Giovinazzo, in questa prima domenica del mese di agosto. Ma il caldo intenso incalzerà ancora e lunedì si arriverà a 38°.Giornata con cielo sereno e moderata ventilazione settentrionale, quella che stiamo per vivere sulla costa, con mare mosso, ma con moto ondoso che andrà scemando e punte disin dal mattino. Poi, come anticipato, il termometro arriverà aPomeriggio con cieli sgombri da nubi, valori termici suie ventilazione che al tramonto salterà a sud/sud-ovest, col Gauro che si farà sentire leggero.Il picco di caldo, forse per tutta questa estate, giungerà lunedì 3 agosto, quando la colonnina di mercurio a Giovinazzo arriverà ad indicare anche. I consigli sono i medesimi di sempre: evitare di uscire nelle ore più calde se non si è costretti per lavoro, idratarsi molto, tenere lontani dal sole cocente anziani, ammalati e piccolissimi.Martedì ancora venti sciroccali e valori suiSi tornerà a respirare da mercoledì 4 agosto, quando in serata sono previste precipitazioni.SOLE - Sorge: 5:48, Tramonta: 20:08LUNA - Leva: 19:44, Cala: 4:11 - Gibbosa crescente