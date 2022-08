Calano le massime, attese piogge a sera su Giovinazzo. Salvo il Ferragosto

Dopo gli scrosci del venerdì, su Giovinazzo è previsto al mattino un netto miglioramento, grazie a correnti nord-occidentali che spireranno con moderata intensità.Torna il maltempo nel pomeriggio ed a sera, conche potrebbero insistere sulla cittadina adriatica. Massime in netta diminuzione sino a 29° (-5°). La Protezione Civile della Puglia aveva emanato giovedì 11 agosto un'allerta meteo gialla, quindi di media intensità, per le successive 48 ore.Domenica migliora e Ferragosto sarà salvo per i tanti che vorranno trascorrerlo al mare. Punte previste di 35°.