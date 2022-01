Calano gli attualmente positivi a Giovinazzo: tutti i nuovi dati

L'ANALISI DEL DATO

IL RIEPILOGO PER FASCIA D'ETÀ

La notizia è finalmente buona: calano a Giovinazzo, seppur di poco, gli attualmente positivi al Covid-19.È quanto emerge dal periodico aggiornamento sull'evoluzione epidemiologica in città del Comune, sulla base delle informazioni giunte dalla Prefettura di Bari.Con dato cristallizzato al 17 gennaio, sul territorio cittadino ci(-7 rispetto al 15 gennaio). Tra il 15 ed il 17 gennaio sono stati registrati 70 nuovi contagi e 225 guarigioni. Numeri centrali nell'analisi della situazione, poiché indicano che il picco dei contagi è stato raggiunto tra il 10 ed il 16 gennaio scorsi ed ora i negativizzati tornano ad essere di più dei nuovi infetti.Prevalenza netta di casi con variante Omicron e solo 2 le ospedalizzazioni registrate dopo il 12 gennaio. Nessun giovinazzese è ufficialmente in terapia intensiva. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, le possibilità di finire in terapia intensiva di un non vaccinato sono 30 volte maggiori rispetto a chi ha ricevuto almeno due dosi.Da inizio pandemia sono dunque, ma non si registrano decessi da metà maggio 2021.Nelle 72 ore tra il 15 e il 17 gennaio questa la ripartizione dei nuovi contagi nelle varie fasce d'età. Dagli 0 ai 9 anni i bimbi contagiati sono stati 9, i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 19 anni invece 10. Tra i 20enni sono emersi 6 casi (rallentamento notevole rispetto alle settimane precedenti), dai 30 ai 39 anni sono stati 12 ed 11 sono stati ufficializzati tra i 40 ed i 49 anni. Un solo contagio è stato registrato tra i 60enni, 5 tra i 70enni (ancora troppi), 4 tra gli over 80 e nessuno tra gli ultranovantenni.0-9 anni: 110 casi10-19 anni: 231 casi20-29 anni: 324 casi30-39 anni: 327 casi40-49 anni: 354 casi50-59 anni: 354 casi60-69 anni: 254 casi70-79 anni: 185 casi80-89 anni: 96 casiover 90: 32 casi