Cala il numero dei positivi a Giovinazzo

La nuova ondata era arrivata puntuale con le riunioni in famiglia per i pranzi pasquali, con diversi focolai scoppiati proprio tra parenti.I nuovi dati forniti dalla Prefettura di Bari al Comune relativi a Giovinazzo sono però incoraggianti.Gli attualmente positivi al Sars CoV2 sul territorio comunale sono infatti scesi da 167 atra il 13 ed il 19 aprile scorso. Si tratta del datoIl picco in assoluto si è avuto il 28 dicembre con 203 contagiati presenti in città.In totale, da inizio pandemia, si sono ammalaticomplessive accertate per Covid-19. I decessi nel 2020 erano stati 7, altri 9 sono stati i morti dall'inizio del nuovo anno a causa della terza ondata. Il più anziano aveva 91 anni ed era deceduto per primo nel marzo 2020, il più giovane 57 anni, morto l'inverno scorso.La fascia d'età più colpita è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 215 persone infettatesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.