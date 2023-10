Buffon, Del Piero, Zoff: le jersey dei campioni della Nazionale Italiana a Molfetta

Il bordeaux portafortuna e l'azzurro iconico, due elementi che hanno reso indelebile il ricordo delle maglie indossate dalla Nazionale italiana e reso indimenticabile l'estate 2006, dove a Berlinohanno scritto la storia del calcio del nostro paese vincendo il quarto mondiale dell'Italia.Alfino a martedì, dodici tra le maglie più belle e famose della nazionale italiana saranno esposte nelle gallerie del centro commerciale pugliese. Divise che hanno reso immortali le vicende sportive e perchè no, anche personali. Tutti ricordano dove hanno visto la finale dei Mondiali, e anche chi non ama il calcio ricorda Fabio Cannavaro sollevare la coppa del mondo. Dodici jersey in esposizione per un viaggio che parte dagli anni '50 con la maglia indossata in Brasile da Augusto Magli, Giacinto Facchetti in Germania '74, per arrivare ad Euro 2020 con la maglia di Verratti, passando per l'indimenticabile maglia bianca di Roberto Baggio, la storica jersey grigia con colletto blu di Dino Zoff e quella azzurra di Bruno Conti in Spagna '82 e tanti altri.Un'occasione imperdibile per attraversare la storia calcistica e culturale del nostro paese e vivere emozioni mai dimenticate. Non solo divise, in esposizione anche due preziosi poster, l'originale realizzato per il torneo vittorioso di Spagna '82 firmato dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini e di tutta la nazionale azzurra, realizzato da Joan Mirò, e quello con Billy, mascotte del torneo. In esposizione anche il pallone Tango, riproposto sempre nell'82 in una versione tutta nuova.