"Blow Up", la bellezza della danza incanta Giovinazzo

8 foto Blow Up, le immagini della prima serata

Prima parte della serata : "Non tutti sanno che… dalla bassadanza" a cura della Compagnia Resextensa

Seconda parte: "Freshshow", danza urbana del Collettivo Fresh

La prima serata di, festival di danza ideato e organizzato da Res Extensa diha proposto venerdì sera un programma ricco di emozioni, estese nella bellezza del mix creato tra danza e musica.Nella prima parte con professionalità, delicatezza e bellezza d'animo la nota danzatrice aerea, e coreografa e attrice, Elisa Barucchieri ha tenuto per un attento e interessato pubblico, una lezione accurata di storia della bassadanza dalla danza contemporanea a quella del '400 focalizzando l'attenzione sulle capacità di esprimere emozioni con il volto e la corporeità del movimento. Si è trattato di un vero e proprio incontro con il suo mondo d'artista, del suo ambito professionale specifico del quale ha tracciato punti salienti per raccontarne la storia.«Un posto che porta magia sempre, e per noi speciale, l'Istituto Vittorio Emanuele che ci ospita anche quest'anno nella seconda edizione del festival- ha così esordito la celebre danzatrice. A tal proposito ringrazio a nome di tutto il mio staff Nicola De Matteo, delegato della Città Metropolitana di Bari, l'assessore Cristina Piscitelli e l'amministrazione comunale per averci dato supporto. Il Festival proporrà serate molto particolari dal rinascimento alle nuovissime proposte. Le nostre splendide danzatrici ci dimostreranno che il corpo diventa grande strumento di comunicazione per noi. La danzatrice è scultrice e nella scultura ha la cura del dettaglio. Leonardo Da Vinci diceva che "la perfezione la fai con il dettaglio". Le forme del corpo sono in relazione attraverso lo spazio. Sul palco davanti con il nostro corpo per ringraziarvi, con qualche passo indietro per muoverci nella danza. In ogni movimento, passo o coreografia, è necessario essere consapevoli del rapporto con la gravità, con le compagne di viaggio e la relazione con il pubblico». Un'interessante lezione di danza, quella che la danzatrice ha voluto donare al pubblico presente. Ha illustrato passi di danza ora contemporanea ora rinascimentale per enunciare le differenze e le peculiarità. « Nel quattrocento, in Italia e in Europa evidente è l'attenzione per la prospettiva; la danza visse un momento importante, l'uomo con il corpo entrò al centro dell'universo- ha così affermato Elisa Barucchieri. In quel tempo nacque la figura del maestro di danza. Nel quattrocento il corpo si squadra, nascono le prime regole della danza: misura, memoria, la consapevolezza dello spazio, la maniera- la postura del corpo». Con quattro uomini volontari tra il pubblico, ecco che la Barucchieri ha creato una prova di danza in coppia. Con il cuore e con la forza ecco in scena la danza rinascimentale in un incontro conoscitivo aperto e molto simpatico. Su tutto dominano la memoria, l' attenzione e la concentrazione, elementi fondamentali per un danzatore. La prova di danza è stata da lei proposta su "Lauro", un antichissimo brano di Lorenzo De' Medici detto il Magnifico.Nella seconda parte della serata ecco che arriva un cambio di scena. Si è trattato di un giovane momento di divertissement con ambientazione scenica in una classe di scuola nella performance di danza urbana del collettivo Fresh Family Academy di Brindisi, diretti da Silvia Bevilacqua. I sei ballerini sono stati protagonisti di un'esibizione strepitosa della durata di venti minuti, senza fermarsi un attimo, al ritmo scattante di tanta bella musica : Pink Floyd, James Brown, Will Smith, Bob Marley, dance music e reggaeton. Grande talento espresso dalla giovane compagnia di danza che, unitamente a tutti gli spettacoli in programma, ci danno conferma di quanto sia interessante questa opportunità per Giovinazzo. Nel suo saluto finale Elisa Barucchieri ha cosi detto:Questa sera 3 settembre alle ore 21.00 il festival di danza Blow Up proporrà lo spettacolo della compagnia di danza Equilibrio Dinamico di Roberta Ferrara che condurrà il pubblico nel mondo del sommo Dante con "Tutto nel segno di lei - at first glance". Questa performance sarà accompagnata da uno spettacolo a sorpresa. L'appuntamento è nella piazzetta Andrea Martinelli all'Istituto Vittorio Emanuele a Giovinazzo.