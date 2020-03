Benzinai, Premier Conte: «Sindacati responsabili. Mi auguro nessuno sciopero»

Ha fatto rumore la posizione di tre sigle sindacali e di categoria ( Faib- Confesercenti, Fegica- Cisl, Figisc/Anisa- Confcommercio), che hanno annunciato possibili scioperi degli impianti di distribuzione dei carburantiUna ipotesi che ilnon intende nemmeno prendere in considerazione, dopo i colloqui con i sindacati.«Stiamo facendo aggiustamenti coinvolgendo sindacati che a volte non sono rimasti soddisfatti - ammette il Presidente del Consiglio -. Mi auguro che non ci sia uno sciopero, il Paese non se lo può permettere. Vale anche per i carburanti, sarà assicurato il rifornimento».Sarà dunque assicurato il rifornimento, sottolinea il primo Ministro e poi spiega all'Ansa: «Sono convinto che non arriveremo a questo perché ho visto nel mondo sindacale un senso di responsabilità, dobbiamo tutelare la salute dei lavoratori ed è per questo che siamo stati 18 ore con i sindacati a Palazzo Chigi. La Ministra De Micheli sui carburanti adotterà un'ordinanza in modo da assicurare i rifornimenti nella penisola. È chiaro che in questo momento dobbiamo presidiare le attività essenziali».Vi sarà, secondo quanto si è appreso nella conferenza stampa del pomeriggio, «un'ordinanza chee questo è un modo per venire incontro ad alcune istanze».