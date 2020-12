Bando affitti, parametri cambiati. Ammessi a Giovinazzo anche i percettori di Reddito di Cittadinanza

In data odierna il Comune di Giovinazzo ha proceduto ad una rettifica del bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativo all'annualità 2019.Alla base della rettifica un nuovo orientamento espresso dalla Regione Puglia che inizialmente aveva stabilito che "I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto, percepita nell'anno 2019, del c.d. Reddito di Cittadinanza […]" e che successivamente inveceAll'esito del mutato orientamento, il bando è stato rettificato con la sostituzionedella lettera r) dell'Art.1 del Bando di concorso per la individuazione dei locatari beneficiari dei contributi integrativi e impegno di spesa.Annualità 2019, pubblicato in data 26.11.2020 prot.18061, nel seguente modo:r) Nel caso il richiedente risulti beneficiario della quota destinata all'affitto, percepita solo per alcuni mesi dell'anno 2019, del c.d. Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., i contributi concessi saranno calcolati considerando solo i canoni di locazione corrispondenti ai mesi durante i quali il reddito di cittadinanza non sia stato percepito dai richiedenti il contributo.