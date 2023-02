Bancomat bloccati in tutta Italia. Situazione rientrata

Sistemi in tilt, da nord a sud del Belpaese.La Puglia non sembra stata esente dai problemi che si sono verificati, a partire dalla tarda mattinata di sabato 4 febbraio,. Centinaia le chiamate ai numeri verdi degli istituti di credito, migliaia le segnalazioni e le espressioni di disagio sui social per i disservizi che si registrano. Moltissimi hanno lamemtato di non riuscire a prelevare contanti attraverso le apparecchiature.In alcune città pugliesi si sono verificati problemi anche con i pagamenti attraverso i POS: gli utenti sprovvisti di contanti, in diversi casi, hanno dovuto rinunciare ad effettuare gli acquisti che erano intenzionati a compiere. La situazione è rientrata a partire dalle 14.00 circa.