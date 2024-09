Autonomia differenziata e rifiuti: se ne occupa il Consiglio comunale di Giovinazzo

Il presidenteha convocato per venerdì 20 settembre, in 1^ convocazione, alle ore 19.00, ed in 2^ convocazione il giorno 21 settembre, sempre alle ore 19.00,I punti all'ordine del giorno sono:1. Adesione del Comune di Giovinazzo alla campagna di mobilitazione del Paese contro la legge 86/2024 (Autonomia differenziata) - Azioni di sostegno alla campagna per la presentazione di un referendum ex art. 75 della Costituzione per l'abrogazione della legge 26 giugno 2024, n° 86;2. Mozione ex art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Tutela del salario minimo nei contratti di appalto e sub appalto del Comune di Giovinazzo;3. Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2023 (art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011);4. Presa d'atto e riconoscimento della maggiorazione del costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati conferiti presso l'impianto Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.u.r.l. come stabilito dalla Determina Ager Puglia n. 10 del 10.01.2024 e della Delibera del Comitato dei Delegati di Ager Puglia n. 19 del 09 agosto 2024. – Conguaglio Tariffario;5. Presa d'atto dimissioni membro esterno della V^ Commissione Consiliare. Nuova Nomina.