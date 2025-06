Auto in Italia: quali sono le regioni dove si noleggia di più

Il settore delvive un periodo di grande splendore. Sono sempre di più, infatti, gli italiani che preferiscono questa formula nel momento in cui devono. La logica del possesso sta via via scomparendo lasciando spazio ad unche riesce a rispondere ad esigenze ampie e diverse.Lo si legge nell'dell'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio, della sharing mobility e dell'automotive digital (): il 30% degli italiani sceglie l'auto in "affitto" preferendo i modelli elettrici e ibridi plug-in. Sono 415 mila le nuove immatricolazioni per un valore complessivo di 10,5 miliardi di euro e oltretra privati, imprese di vario genere e pubbliche amministrazioni.Main Italia? Contrariamente a quanto si possa pensare è ila primeggiare. 42,9% la quota di auto noleggiate nel Sud Italia rispetto al 33,4% dei veicoli presi in "affitto" al Nord e il 23,7% al Centro.Tra le regioni dove si noleggia di più, in vetta alla classifica c'è ilcon quota 14,4%, segue lacon il 13,2% e voi si scende al Sud con la(11,7%) e la(11,4%). Seguono la Toscana, la Puglia, il Veneto e l'Emilia-Romagna. Tra le zone dove il noleggio è ancora poco apprezzato ci sono la Basilicata, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle D'Aosta.Una scelta quella del noleggio a lungo termine che consente di, averee zero scadenze burocratiche pur possedendo un'automobile nuova. Una proposta tra quelle più rilevanti che ci sono oggi sul mercato e che, in maniera quasi trasversale, a parte piccole eccezioni, è stata ben accolta dal pubblico italiano.Ovunque ci si trovi lungo lo Stivale è possibile rivolgersi a Rent4you per prendere un'auto in "affitto". Agenzia storica e punto di riferimento per il settore che grazie ai tanti concessionari convenzionati è. La chiave del successo? Avere una visione chiara del mercato prevedendone le evoluzioni degli anni a venire, senza avere paura del cambiamento e dei progressi.Utilizzato da molti anni ormai dalle aziende di ogni dimensione e settore, ora è sempre più scelto anche da privati e liberi professionisti. Rent4you propone soluzioni che si adattano bene a tutte queste categorie di clienti, con, prevedendo anche le, ideali per chi non possiede o non vuole impegnare capitali per il noleggio.ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE