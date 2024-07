A Bari una cerimonia Giapponese inaugura la nuova sede Toyota del gruppo Picca

Con la cerimonia giapponese" è stata inaugurata la nuova sedea opera del(Modugno (Bari). S.S. 96 al Km 119,800)."Aprire lo specchio" o "Rottura del Mochi" è la traduzione del rito giapponese che ha dato il via all'evento durante il quale sono state annunciate anche le nuove iniziative locali tra cui le opere di rigenerazione urbana nel Comune di Bari in collaborazione cone la nascita dellaDopo l'inaugurazione il Gruppo Picca, concessionaria ufficiale dei brand Ford, Hyundai, Suzuki, Nissan, DR, Evo e Toyota con nove sedi presenti tra Puglia e Basilicata, allarga la sue offerta nel segno dell'inclusione culturale, con uno sguardo ben piantato sul territorio e un occhio sempre aperto sul panorama internazionale.Alla cerimonia hanno partecipato il fondatorecon i figli, alla guida con lui del Gruppo, il Dealer operator Toyota, e il management di Toyota Italia coni – Managing director Toyota motor Italia,- CEO Toyota financial services Italia e CEO&Chairman KINTO ITALIA e– Branch manager Toyota insurance services.Presenti all'evento anche le istituzioni locali con la presenza del sindaco di Modugno,Durante la serata il Gruppo Picca, che opera dagli anni Ottanta nel settore automotive e che conta al momento oltre 120 collaboratori in continua espansione, ha anche annunciato tutte le iniziative locali per il brand Toyota diventato punto di riferimento per la mobilità del territorio:"Come anticipato negli scorsi mesi - dichiara- con il brand Toyota condividiamo anche i valori per una crescente attenzione verso i temi sociali. Siamo infatti già al lavoro con Retake, fondazione nazionale, no-profit, che promuove la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità di ogni cittadino nel contribuire alla crescita civile e delle città. In particolare per la città di Bari l'impegno del Gruppo Picca è quello di finanziare attività di rigenerazione urbana per aiutare a creare una comunità locale che si prenda cura della città di Bari. Con la Fondazione ITS Cuccovillo di cui siamo diventati Soci Sostenitori abbiamo già avviato con successo la Toyota Academy per continuare a formare meccatronici specializzati nel settore automotive dando loro la disponibilità di continuare l'esperienza pratica con tirocini nelle nostre sedi.Non solo temi sociali ma anche attenzione allo sport e alle sue dinamiche con il nuovo brand Ambrassator, il velocista"Abbiamo inoltre scelto come prossimo brand Ambassador del Gruppo Picca per Toyota Francesco Loragno, ventunenne velocista barese finalista del Campionato mondiale paraolimpico tenutisi in Giappone lo scorso Maggio e di cui abbiamo appena annunciato la convocazione alle prossime Paralimpiadi di Parigi - continua Picca -. Vogliamo infatti sostenere gli atleti che dedicano la loro vita allo sport raccontando la loro esperienza e contribuire a rimuovere le barriere culturali e infrastrutturali che impediscono loro di esercitare la libertà di movimento".Gruppo Picca con le sue attività e attenzione per il cliente è diventato nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per il settore automobilistico: "La formazione di tutti i nostri consulenti alla mobilità che operano sia nelle fase di vendita che post-vendita, è per noi fondamentale per assistere i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte alle loro esigenze - sottolinea- Guidare il nostro mercato di riferimento verso una maggiore consapevolezza dei prodotti e dei servizi in continua evoluzione è la caratteristica che ci rende da oltre quarant'anni punto di riferimento per chi ci sceglie e che trova nel brand Toyota un partner ideale per garantire uno standard di qualità che conferma tale brand come leader indiscusso di mercato".