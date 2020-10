Aumento casi in Puglia, Lopalco: «Scenario preoccupante»

Ok solo alle urgenze e a casi gravi

Collaboratrice di un negozio positiva al Covid, la titolare non demorde. Il messaggio colpisce per la vitalità e la voglia di ripartire

Il 92% degli attualmente positivi è in isolamento domiciliare

Mercoledì mattina manifestazione della Fipe a Bari per dire di no alle chiusure: «Stenderemo per terra le nostre tovaglie»