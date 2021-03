Aumentano i contagi in Puglia: 1700 nelle ultime ore. 23 sono stati i decessi

I decessi delle ultime ore

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Si fa pesante la situazione dei nuovi contagi in Puglia. Su 10.322 tamponi effettuati nelle ultime ore, 1700 sono risultati positivi al Covid-19, il 16,47% del totale. Un dato che non lascia affatto tranquilli e che giustifica sempre di più l'entrata in zona rossa da lunedì 15 marzo.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.682.730 test rinofaringei, dai quali sono emersi complessivamente 164.016 casi di positività (il 9.74% del campione totale). Nel barese sono state 63.908 le persone che si sono infettate.La nostra regione ha purtroppo dovuto registrare altri 23 decessi nelle ultime ore: 9 nel barese, 7 nella Bat, 3 nel tarantino, 2 in Capitanata, 1 nel brindisino, 1 residente fuori regione. Il tristissimo conteggio dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi salito a 4260. Di seguito la suddivisione dei decessi per provincia:1382 Area Metropolitana di Bari1182 Provincia di Foggia561 Provincia di Taranto509 Provincia Bat353 Provincia di Lecce232 Provincia di Brindisi32 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaTorna a salire prepotentemente anche il numero dei ricoverati in regione: sono 1617, mai così numerosi da quasi tre mesi (+34 dall'ultimo bollettino). In terapia intensiva lottano 175 persone (+1 nelle ultime 24 ore).Gli attualmente positivi sono complessivamente 38.367 e 36.750 si stanno curando in isolamento domiciliari.I dichiarati guariti dal Sars CoV2 sono stati ieri, 13 marzo, 616. Il totale dall'inizio della pandemia è dunque di 121.389 pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle.Nella nostra cittadina sono 99 gli attualmente positivi al Covid-19, con il dato aggiornato al 9 marzo. In 824 si sono ammalati e 715 sono stati i guariti. Giovinazzo ha dovuto purtroppo registrare anche 11 decessi, 7 nel 2020 e 4 dall'inizio del nuovo anno.