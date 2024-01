Attivo il canale Whatsapp della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi

La diocesi diha attivato unper comunicare con i fedeli e diffondere le notizie e gli eventi della diocesi.Il canale aperto in occasione della festa di, vuole essere uno strumento nuovo per comunicare e condividere la vita della nostra chiesa diocesana e italiana. Attraverso il canale, si potranno ricevere messaggi audio, video, immagini e testi che riguardano il magistero , la spiritualità, le iniziative degli uffici diocesani, la catechesi, la solidarietà e la cultura.Per iscriversi al canale, basterà cliccare sul seguente link e successivamente su "Iscriviti".Una volta iscritti, si avrà la possibilità di visionare tutti i messaggi in ordine cronologico (anche quelli meno recenti). Al momento dell'iscrizione le notifiche risulteranno disabilitate per poter ricevere aggiornamenti tramite notifica è possibile attivarle attraverso il simbolo della campanella dell'applicazione. In caso contrario, per vedere le ultime novità, sara sufficiente andare nella pagina base di Whatsapp e cliccare su "aggiornamenti" e su "Diocesi di Molfetta".