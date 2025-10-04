medicina
medicina
Attualità

Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari

Avviata la procedura per coprire le zone carenti nel 2025

Giovinazzo - sabato 4 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Sono 96 i medici del ruolo unico da destinare all'assistenza primaria in ASL Bari. E' l'obiettivo della complessa procedura di copertura delle zone carenti, individuate per l'anno 2025. L'unità operativa Personale Convenzionato della ASL Bari ha già dato copertura alle prime 20 zone carenti, con l'assegnazione di altrettanti incarichi a medici per i quali è in corso di perfezionamento l'iscrizione negli elenchi dei rispettivi Comuni.

Con la pubblicazione dell'avviso sul BURP n° 75 del 18 settembre 2025, inoltre, è stato dato il via alla presentazione delle domande finalizzate all'assegnazione degli incarichi vacanti del ruolo unico di assistenza primaria, che ha assorbito le funzioni del medico di famiglia e della continuità assistenziale, nel territorio dell'Area metropolitana. Per la ASL Bari si tratta di assegnare ulteriori 76 incarichi, le cui domande di partecipazione scadranno il prossimo 7 ottobre. A seguire si procederà a formulare le graduatorie aziendali e, da calendario regionale, il 21 novembre è prevista la convocazione per l'assegnazione degli incarichi. A regime, quindi, si prevede l'assegnazione di un totale di 96 incarichi.

«Nel più breve tempo possibile – spiega il direttore generale Luigi Fruscio – puntiamo a terminare l'intera procedura per dare copertura a tutti gli ambiti territoriali, con l'obiettivo di garantire non solo l'assistenza primaria alla popolazione ma anche di assicurare una distribuzione equilibrata dei medici convenzionati a tutti i residenti secondo il principio di "prossimità". E' utile rimarcare – continua il Dg – che i nuovi medici che saranno selezionati, in linea con quanto previsto negli accordi regionali, sono professionisti che potranno svolgere la loro attività oraria nelle attuali sedi di continuità assistenziale, all'interno dei Presidi Territoriali Assistenziali (P.T.A) o nelle sedi di riferimento delle A.F.T. Avranno quindi ancor più un ruolo cruciale in tema di riduzione degli accessi impropri in Pronto soccorso, nella gestione delle cronicità nonché nelle altre attività finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa e al ricorso inappropriato all'assistenza ospedaliera».
  • Test medicina
Madonna del Rosario, il programma completo del fine settimana a Giovinazzo
4 ottobre 2025 Madonna del Rosario, il programma completo del fine settimana a Giovinazzo
Il Giovinazzo C5 debutta in casa. Marzella: «Vincere per creare entusiasmo»
4 ottobre 2025 Il Giovinazzo C5 debutta in casa. Marzella: «Vincere per creare entusiasmo»
Altri contenuti a tema
Abolizione test Medicina? Il Governo lo annuncia, ma l'iter sarà lungo Abolizione test Medicina? Il Governo lo annuncia, ma l'iter sarà lungo Intanto dal Ministero dell'Istruzione frenano. Se divenisse realtà ci sarebbero 120mila studenti
Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium pronta al campionato di D2
4 ottobre 2025 Tennistavolo, la Polisportiva Juvenatium pronta al campionato di D2
La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
4 ottobre 2025 La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
Vento forte, danni in diverse parti della città - FOTO
3 ottobre 2025 Vento forte, danni in diverse parti della città - FOTO
Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente
3 ottobre 2025 Palo della pubblica illuminazione caduto a Ponente
Casa di Riposo, gli aggiornamenti di Sollecito e Depalo - VIDEO
3 ottobre 2025 Casa di Riposo, gli aggiornamenti di Sollecito e Depalo - VIDEO
PVA all'attacco di Rucci: «Assessorato perfetto per amministrazione trasformista»
3 ottobre 2025 PVA all'attacco di Rucci: «Assessorato perfetto per amministrazione trasformista»
A Giovinazzo la festa di fine estate con "I nipoti di zia Maria "
3 ottobre 2025 A Giovinazzo la festa di fine estate con "I nipoti di zia Maria"
Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre
2 ottobre 2025 Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.