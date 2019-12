Assegnate le Pagelle d'oro all'Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti"

Un Natale da vivere nel segno della condivisione, dello spirito di aggregazione e nell'impegno reciproco. Questi gli elementi che hanno caratterizzato la due giorni intitolataideata e promossa dalldi Giovinazzo, guidato dalla preside. La manifestazione natalizia si è svolta in due lunghi pomeriggi ricchi di partecipazione e spirito di appartenenza ad una grande comunità scolastica che si è aperta al territorio ricevendo un ottimo riscontro in relazione alle presenze di pubblico.L'edizione 2019 del Natale nell'istituto scolastico ha vissuto due momenti. Nel primo pomeriggio (lunedì 16 dicembre) l'Auditorium del plesso diha ospitato oltre ai tradizionali e sempre graditi canti natalizi eseguiti dal coro diretto dallala cerimonia di consegna delle borse di studio e delle pagelle d'oro oltre ad un momento di solidarietà rivolto all'Associazione "Appoggiati a me".Lesono state assegnate agli studenti delle classi prime in ricordo delladocente nel plesso Buonarroti che aveva donato un lascito con atto notarile. Il premio è stato ripartito tra gli alunni in gamba che hanno dato prova di serietà, di impegno e buona volontà, come ha affermato la preside, nonostante gli scarsi mezzi; ecco che il premio stesso diviene un incentivo allo studio e al profitto scolastico. Le pagelle d'oro sono state consegnate da Rossella Ressa a nome della famiglia Anemone-Ressa in ricordo della sua mamma, la dottoressa, prima donna pediatra in Puglia a cui, lo scorso anno, è stato intitolato il giardino della scuola "San Giovanni Bosco" su iniziativa della, ci ha spiegato la preside prof.ssaè un premio assegnato agli alunni con merito assoluto, di eccellenza: rispettivamente il migliore alunno della classe di prima, il migliore della seconda ed il migliore della classe di terza della scuola secondaria di primo grado "Buonarroti". Il premio con relativo regolamento è stato pubblicato nel Ptof dell'Istituto Comprensivo. Alla consegna delle Pagelle d'oro è stato presente il Sindaco,Alla strutturadi Molfetta, una casa a tutti gli effetti che accoglie un team di esperti pronti a mettersi al servizio dei bambini e dei ragazzi diversamente abili, è stata inviata una donazione. L'associazione si pone l'obiettivo di renderli autonomi e di aiutarli nel loro percorso di crescita individuale.«È stato un pomeriggio denso di emozione che ha visto protagonisti alunni dai volti sorridenti e pieni di speranza- ci fanno sapere dalla Scuola Buonarroti. Il riconoscimento per l'impegno profuso e per i risultati ottenuti, oltre a sottolineare l'importanza dell'educazione e dell'istruzione dei giovani, è un incitamento a mantenere viva la passione per lo studio e a migliorarsi. Una gioia per gli occhi e per il cuore è stata la donazione all'Associazione "Appoggiati a me" che consentirà ai ragazzi in difficoltà di partecipare a progetti educativi».Il secondo pomeriggio della manifestazione (martedì 17 dicembre) si è svolto nel plesso scolastico della "San Giovanni Bosco" e ha visto impegnati, oltre che festosamente coinvolti, tutti i docenti, gli alunni delle scuole dell'istituto e le loro famiglie e tutto il personale scolastico.L'edificio scolastico situato nei pressi della Villa Comunale è stato invaso dalla gioiosità e da viva partecipazione ed è stato teatro di diverse iniziative. Su tutto, grande successo ha riscoso il mercatino solidale ricco di manufatti realizzati dagli alunni, dai docenti e dai genitori. La destinazione del ricavato verrà comunicata al rientro dalle vacanze natalizie a seguito dell'individuazione dei beneficiari, decisione che sarà presa nel collegio docenti e consiglio d'istituto. E nel corso del lungo pomeriggio è arrivato Babbo Natale, simpatico e divertente con la sua casa collocata davanti l'ufficio di presidenza. E poi laboratori attivati lì in diretta, il coro degli alunni della Scuola Media per una selezione di canti natalizi, la creazione di lettere da inviare a Santa Claus, con tanto di francobolli creati dagli alunni della scuola primaria, il presepe vivente e lo zucchero filato per tutti i golosi.Alla manifestazione ha partecipato tantissima gente a conferma che queste iniziative non solo rafforzano l'aggregazione, ma aprono il cuore di tutti.