ASL Bari, nominati i direttori sanitario e amministrativo

Il direttore generale dellaappena riconfermato dalla Regione Puglia alla guida dell'Azienda, ha nominato i nuovi direttori, sanitario e amministrativo, che lo affiancheranno per il prossimo triennio.Il neo direttore amministrativo è. Nato a Barletta, 44 anni, Fruscio è tra i più giovani manager delle aziende sanitarie pugliesi. Docente universitario, con due lauree in Giurisprudenza e in Economia e gestione delle pubbliche amministrazioni, un dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, Fruscio ha ricoperto diversi incarichi all'interno della ASL: è stato dirigente di staff della direzione generale, dirigente della Unità operativa complessa di Informazione e Comunicazione, e in precedenza responsabile Ufficio Tutela della Privacy e responsabile delle Relazioni sindacali.Alla guida della direzione sanitaria della ASL ci sarà invece il dottor. Nato a Bari, 54 anni, proviene dalla ASL Bt, dove è stato responsabile della Unità operativa a valenza dipartimentale "Sicurezza e Sorveglianza sanitaria". Specializzato in Medicina del Lavoro, e dottore di ricerca in Medicina del Lavoro, Igiene, ambientale ed ergonomia, Sivo fa parte della cabina di regia per l'emergenza Covid della Regione Puglia ed è medico responsabile del SIRGISL, sistema integrato regionale di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.