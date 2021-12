ASL Bari conferma: a Giovinazzo contagi in aumento tra il 13 ed il 19 dicembre

Sono in aumento i contagi da Covid-19 a Giovinazzo ed attualmente ci sono 54 positivi al virus, come vi abbiamo riportato nelle scorse ore.Ma a confermare la pessima tendenza della curva epidemiologica è arrivato venerdì 24 dicembre il report settimanale dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari che ha confermato la tendenza nella settimana tra il 13 ed il 16 dicembre. In quei giorni sono stati infatti, con un tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti pari ad, sopra la media metropolitana salita anch'essa ed attestatasi ad 81,1 per via di ben 998 contagi.Nella settimana dal 6 al 12 dicembre a Giovinazzo c'erano state 12 infezioni registrate, per una media di 61,5.Numeri che avvalorano ancora di più, ove fosse possibile, la necessità di grande prudenza durante queste festività e l'importanza delle vaccinazioni, soprattutto in fasce più deboli ed in chi è ancora sprovvisto.