Articolo Uno, Enzo Mastropasqua e Michele Drago nella direzione provinciale

Sarà Adalisa Campanelli la nuova segretaria metropolitana di, eletta domenica scorsa, 14 novembre, all'unanimità.Nella direzione provinciale entrano ancheche rappresenteranno le istanze e le esigenze del territorio giovinazzese. A loro sono andate nelle scorse ore le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro di parte della politica locale.L'assemblea tenutasi all'Hotel Parco dei Principi di Bari, alla presenza del Commissario Andrea Patruno e del Coordinatore politico di Articolo Uno, Arturo Scotto, in collegamento da remoto, ha quindi aperto il dopo Vito Antonacci, segretario dimissionario.Il movimento continuerà ad aderire alle«quale momento di discussione e confronto su temi che stanno a cuore alla comunità di Articolo Uno e della sinistra» e si farà promotore a livello locale di una serie di iniziative che intendono mettere in connessione le varie anime progressiste della nazione.«Raccolgo il testimone da Vito Antonacci, che ringrazio per la sua presenza in questa fase congressuale, consapevole della complessità della fase politica che stiamo vivendo – ha dichiarato. Da domani, insieme al gruppo dirigente eletto oggi, metteremo in campo la nostra proposta politica e parteciperemo attivamente al percorso delle Agorà coinvolgendo iscritti e simpatizzanti».