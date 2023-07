«Appalti truccati per 2,2 milioni di euro»: chiusa l'inchiesta su Lerario e Illuzzi

L'ex dirigenteavrebbe incassato due tangenti daa fronte di appalti peraffidati alle ditte riconducibili all'imprenditore. È per questo che ad entrambi viene contestato il concorso in corruzione in un avviso di conclusione delle indagini dell'aggiuntoLa vicenda è nota perché il 9 febbraio scorso portò alla esecuzione di due misure cautelari (arresti domiciliari) nei confronti di Illuzzi, imprenditore di Giovinazzo, e dell'ex funzionario Mercurio. L'accusa aveva chiesto lo stesso trattamento anche per Lerario, ma il giudice per le indagini preliminari del, non lo ritenne necessario sia perché l'ex dirigente è già ristretto in casa da Natale 2021, sia perché non è più dipendente regionale (così come Mercurio).La novità rispetto alla misura cautelare è la riformulazione del capo d'accusa, in cui si conferma che Mercurio non avrebbe materialmente ottenuto soldi da Illuzzi per firmare atti (gli affidamenti) ritenuti contrari ai doveri di ufficio, ma non avrebbe potuto non sapere che il suo capo Lerario otteneva denaro dall'imprenditore in cambio d'un trattamento favorevole: circostanza quest'ultima (la consapevolezza delle tangenti prese da Lerario, documentate) che Mercurio ha sempre negato.In tutto, secondo le indagini, Illuzzi avrebbe ottenuto, con un abuso - da parte dell'Economato guidato da Lerario - delle norme in materia di somma urgenza, con lo spacchettamento degli interventi per evitare l'obbligo di gara e con la liquidazione di somme superiori agli impegni di spesa.