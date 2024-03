Protezione Civile, la Procura chiede 4 anni all'imprenditore Illuzzi

Le tangenti per gli appalti dell'emergenza. L'accusa: 6 anni per l'ex dirigente Lerario. Sentenza il 15 marzo

Laha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione per l'ex dirigente regionale della, e a 4 anni per l'imprenditore giovinazzeseaccusati di corruzione nel processo col rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminareSecondo il procuratore aggiunto- nel frattempo diventato il nuovo procuratore capodi Matera -, Illuzzi avrebbe pagatoin cambio di appalti affidati da Lerario alle sue imprese. Nella stessa udienza, inoltre, l'accusa ha chiesto il rinvio a giudizio di, ex funzionario della, che insieme a Lerario risponde anche di abuso d'ufficio.Lerario (difeso dall'avvocato) ha già riportato una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione (su cui pende appello) ed è ai domiciliari dall'arresto dell'antivigilia di Natale 2021. La sentenza nei confronti di Lerario e Illuzzi sarà emessa il prossimo 15 marzo. Quel giorno il gup del, Ronzino, deciderà anche sulla richiesta di rinvio a giudizio per Mercurio.Nel corso dell'udienza terminata, dopo la requisitoria della Procura, gli avvocati di Lerario e Illuzzi (rispettivamente) hanno chiesto l'assoluzione dei loro assistiti, mentre il legale di Mercurio,, ne ha chiesto il proscioglimento. Si tornerà in aula fra sette giorni.