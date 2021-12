Indagine sull'ospedale Covid di Bari: perquisizioni a Giovinazzo

Laha eseguito stamane perquisizioni nei confronti di sette persone, tra i quali imprenditori - fra questi- e il funzionario della Regione Puglia, indagate in concorso con l'ormai ex dirigente della Protezione Civile regionale, arrestato ieri, per i reati a vario titolo contestati di corruzione, turbativa d'asta e falso.L'indagine delladel capoluogo, coordinata dal procuratorein collaborazione con l'aggiuntoriguarda la realizzazione e l'allestimento della struttura per le maxi emergenze Covid, realizzata circa un anno fa nella. Le perquisizioni sono state eseguite, fra gli altri, nei confronti di, 55 anni, accusato di corruzione e turbativa d'asta. Perquisito anche il funzionario regionaledi Grumo Appula, responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'ospedale Covid nella, indagato per turbativa d'asta e falso.I destinatari delle odierne perquisizioni sono tutti indagati per presunti episodi corruttivi in concorso con, in carcere da ieri per corruzione, arrestato in flagranza dopo aver intascato una presunta tangente dada uno degli imprenditori. L'inchiesta sull'ospedale di Bari riguarda la procedura di affidamento dei lavori e i costi di realizzazione, stimati inizialmente inL'ospedale, la cui gestione è affidata al, è stato realizzato un anno fa in 45 giorni all'interno di tre padiglioni della, requisiti nel novembre 2020 dallaper accelerare l'iter, e contiene 152 posti di terapia intensiva e sub-intensiva Covid. Nell'ambito di questa inchiesta Lerario era sottoposto da tempo a intercettazioni ambientali audio-video anche nella sua auto ed è così che, ieri, i finanzieri hanno scoperto la consegna di una busta col denaro, che ha poi portato al suo arresto.