“Andrà tutto bene”, Giovinazzo e Nicola Giotti al fianco del cantante Davide de Marinis

Solidarietà fa rima con Giovinazzo, ancora di più in questo momento di emergenza sanitaria ed economica in cui la nostra città ha mostrato il suo volto più bello portando avanti una causa importante. La conferma è arrivata durante il programma TV di Rai 2condotto dalla bitontina, in cui il cantante, ospite per un breve spazio, ha ringraziato i giovinazzesi per il gran cuore che hanno dimostrato nel sostenere la sua iniziativa.de Marinis è l'autore della canzonecomposto nella sua mansarda nei primi giorni di quarantena e sostenuto da 70 suoi amici, personaggi pubblici, per l'acquisto di un respiratore pediatrico da donare al reparto di pediatria e neonatologia dellIl brano, infatti, disponibile su tutte le piattaforme digitali, può essere scaricato, cifra che verrà direttamente devoluta al progetto AIRVO 2 del Distretto Aurunco, nato con l'Associazione nazionale Teniamoci per Mano Onlus, con il patrocinio ed il sostegno dellaattraverso La Partita del Cuore Umanità Senza Confini Onlus.Giovinazzo ha partecipato a questa gara di solidarietà mettendo in campo professionalità e generosità. La professionalità è quella del maestro pasticcereche ha realizzato una casetta di cioccolato ricreando in 3D il logo della canzone di de Marinis, e della sua stretta collaboratrice Damaride Russi, autrice di un castello Disney rigorosamente in cioccolato. La generosità, invece, è quella di un imprenditore e di una cittadina, entrambi giovinazzesi: il primo ha donato una cospicua somma per la creazione di Giotti, mentre la seconda ha voluto dare il proprio contributo, conquistata dalla bellezza del castello della Russi.A coinvolgere nel progetto il maestro, Serena Baldaccini, General Manager e Holder di Stay Star, il blog che parla di arte a 360° e che ospita da qualche tempo alcuni contributi del pasticcere ed artista giovinazzese.Insieme alle donazioni raccolte a Giovinazzo ci saranno le somme ottenute dalla messa all'asta della chitarra con cuis ha composto i suoi successi ed una maglia e due caschi di proprietà didivenuto sostenitore del progetto su interessamento del Sindaco. Non a caso, proprio ieri, durante la diretta di Radio Sound Italia che ha avuto tra gli ospiti proprio Giotti e Depalma, è stata presentata una torta gelato decorata dal maestro pasticcere giovinazzese (in galleria con l'altra creazione andata all'asta e con quella di Damaride Russi, ndr) con la sua esclusiva tecnica di aerografia e dedicata ad uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano. Un modo per cementare ulteriormente il legame tra Giovinazzo e quei personaggi che mettono al servizio della solidarietà la propria popolarità.Aiutare si può non soltanto scaricando il branoma anche indirizzando donazioni libere all'Iban: