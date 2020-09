Tanta bella musica dopo tanto cuore

12 foto Giovinazzo, la bellezza e il suo grande cuore Giuseppe Dalbis

In un piazzale Aeronautica Militare gremito nei limiti imposti dalle misure anti Covid, ieri sera è andato in scena, forse l'evento clou di questa strana estate molto meno animata.Un evento, patrocinato dall'Assessorato alla Cultura della Città di Giovinazzo, per ringraziare una città che ha risposto in maniera significativa quando, durante il lockdown, il maestro pasticcereci ha fatto conoscere, conduttrice e titolare di Stay Star Music blog and more, che a sua volta ha introdotto il cantante Davide De Marinis, impegnato in una raccolta fondi per acquistare unda donare al reparto di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Dono Svizzero di Formia. Alla sua gara di solidarietà si sono uniti in modo social tanti artisti tra cui Marco Armani e Gianni Donzelli, o campioni comeche ha messo all'asta suoi cimeli.Si erano ripromessi di ritrovarsi tutti appena possibile per una serata di musica da trascorrere insieme e ieri quella promessa è stata mantenuta., giornalista e direttrice artistica di Radiomia Bari, e Rocky Malatesta, giornalista di turismo e cultura, hanno presentato i vari ospiti a cominciare dal celebre aerografistae dalla giovane cantante. Poi sono arrivati i big.A partire dache ha scaldato il pubblico con il suo tormentone del 1999 "", con la canzone sanremese "", con "" scritta durante la partecipazione alla trasmissione di Rai Uno "Ora o mai più", e con "", un vero inno nato in questi mesi e al cui video hanno partecipato dalle loro abitazioni tanti personaggi famosi.ha ripercorso la sua carriera cantando "", portata a Sanremo Giovani, "" da Sanremo 1983, "" per omaggiare Domenico Modugno, e infine "", il brano più celebre della carriera del cantautore barese, che nel 1985 sembrava lanciato verso il successo e che invece non ha raccolto i frutti meritati dalla sua voce e dalla sua penna gentile.A sorpresa anche il sindacoha voluto cimentarsi con il canto, dedicando tre brani a Franco Ballerini, accompagnato dalla chitarra di, a Fausto Coppi e infine a Marco Pantani.Gran finale conche ha cantato i brani scritti per Mina "" e "", oltre che il celeberrimo duetto "", ieri sera eseguito con Mudra, brano principale dell'album campione di vendite Mina Celentano e firmato proprio dagli Audio 2. La canzone per cui tutti ricordano il gruppo però è sicuramente "", cantata ieri da tutto il pubblico. In chiusura di una serata in cui il cuore è stato protagonista quanto la buona musica, la dichiarazione d'amore "" che nel 1995 l'esordiente Leonardo Pieraccioni ha voluto nella colonna sonora del suo primo film "I laureati".