Ancora tanta pioggia in arrivo su Giovinazzo

Dopo i rovesci del mercoledì, anche quest'oggi, giovedì 15 maggio, su Giovinazzo persisterà il maltempo.Temporali caratterizzati da abbondanti precipitazioni sono previsti lungo tutto l'arco della giornata, soprattutto in tarda mattinata. Temperature massime in netta discesa, che non supereranno i 20°. Il maltempo insisterà sino a sera, poi da venerdì 16 giugno ampie schiarite, grazie al vento di maestrale che soffierà con forte intensità.Fine settimana con bel tempo e di nuovo 26-27° sul termometro.