Ancora nessun contagio in Puglia. Ma ci sono due morti nel foggiano

VITTIME DA INIZIO PANDEMIA

CONTAGIATI PER PROVINCIA

LA SITUAZIONE ATTUALE

da Covid-19 per il quarto giorno consecutivo in Puglia, sui 2.440 tamponi effettuati nelle ultime ore.Il dato dell'Ente regionale, aggiornato a ieri sera, 30 giugno, racconta di un dato complessivo dei contagi fermo a 4.531 sui 178.251 test rino-oro-faringei.Ci sono tuttavia, entrambi nel foggiano, che portano la triste conta delle vittime da Coronavirus a 545. Di seguito vi proponiamo la suddivisione dei morti e dei contagi per provincia.157 Provincia di Foggia151 Città Metropolitana di Bari78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regione1491 Città Metropolitana di Bari1170 Provincia di Foggia659 Provincia di Brindisi521 Provincia di Lecce380 Provincia Barletta-Andria-Trani281 Provincia di Taranto29 relativi a domiciliati fuori regioneIn Puglia ci sono attualmente 129 persone positive al virus, nessuna di esse è giovinazzese. La Città di Giovinazzo è Covid-free dal 24 giugno. I ricoverati in ospedale sono scesi a 25 e per fortuna nessuno è in terapia intensiva. 104 persone si stanno curando in isolamento domiciliare con qualche sintomo ed infine conforta molto il dato sui guariti, salito ulteriormente a 3.857 (10 sono residenti a Giovinazzo), 14 in più rispetto all'ultimo bollettino.