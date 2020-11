Ancora cielo coperto su Giovinazzo

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Domenica con cielo coperto su Giovinazzo, con temperature ancora in discesa, comprese trama una percezione inferiore per via delle correnti nord-orientali che continueranno a soffiare sulla costa. Si placherà lentamente l'ondata di forte maltempo che ha attanagliato tutta la Puglia per 48 ore.Al mattino cielo coperto, con residue possibilità di precipitazioni e vento di grecale sostenuto. Mare agitato, ma con moto ondoso che andrà lievemente attenuandosi col trascorrere delle giornate. Massime sui, ma con percezione diPomeriggio nuvoloso e serata con ulteriore passaggio di nubi, umidità elevata ale minime notturne che si assesteranno sui 10-11°.Migliora lunedì.SOLE - Sorge: 6:47, Tramonta: 16:28LUNA - Leva: 13:11, Cala: 23:50 - Gibbosa crescente