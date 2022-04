Anche Nicola Fratoianni a sostegno di Daniele de Gennaro (VIDEO)

Con un anglismo lo definiscono "endorsement", che originariamente significava girata, firma a tergo in gergo bancario. Oggi in italiano è sinonimo di sostegno, adesione. E questa volta l'endorsement è arrivato pernientemeno che dal segretario nazionale di Sinistra Italiana,Il 49enne pisano, in un video pubblicato sulla pagina giovinazzese di Sinistra Italiana (clicca qui per vederlo integralmente) ha raccontato dell'impegno della locale sezione, guidata da Tommi Bonvino, e del suo omologo regionale, Nico Bavaro, nonché di altri componenti del direttivo cittadino nel promuovere il dialogo nel centrosinistra, ricercando un'unità mai arrivata.«Sinistra Italiana - ha raccontato nel video Fratoianni - è stata a lungo impegnata nel ricercare l'unità delle forze progressiste nel segno del rinnovamento. Ed anche se qualcuno ha preferito la conservazione - è stata la stoccata al PD - noi non ci rassegniamo e lavoreremo perché il cambiamento arrivi sino in fondo».Fratoianni ha puntato i riflettori sulla necessità di una stagione del cambiamento a Giovinazzo, che non dimentichi lavoro e giovani, senza lasciare indietro nessuno.- ha concluso -.Ed è un altro tassello che si aggiunge alla campagna elettorale del consigliere uscente di PrimaVera Alternativa. La lunghissima volata che porterà al 12 giugno, dopo le schermaglie social, sta iniziando a spostarsi nelle piazze. E sarà lì che la partita per Palazzo di Città sarà aggiudicata.