Ambiente ed economia del mare: in diretta sul Viva Network con Loredana Lezoche e Francesco Samarelli

Saranno ospiti domenica alle ore 18 per un approfondimento in collaborazione con Glob Eco

, imprenditrice della Glob Eco, azienda fondata nel 2001 nella zona industriale di Molfetta, specializzata nella gestione e nel trattamento dei rifiuti aziendali, con uno sguardo attento all'innovazione tecnologica e alla ricerca sperimentale nel campo delle tematiche ambientali in un'ottica proiettata all'economia circolare Francesco Samarelli, ingegnere navale dello Studio Navale Samarelli - Naval Architect and Marine Engineering, con oltre 20 anni di esperienza professionale in tutto il mondo in campi come strategie aziendali legate all'economia del mare, progettazione su misura, consulenza navale e direzione tecnica della costruzione navale.

Inizia questo mese sulle pagine Facebook del network Viva una serie di approfondimenti in diretta con la collaborazione di Glob Eco dal titolo "Ambiente: rispetto, salvaguardia e nuove opportunità professionali": la tematica al centro delle dirette, che prevederanno anche la presenza di eccellenti ospiti, sarà quello dell'educazione ambientale a 360 gradi e delle nuove opportunità di lavoro nel settore.Salvaguardia del territorio, corretto smaltimento dei rifiuti, materiali del futuro, orizzonti di un'economia più green e sostenibile: saranno questi (e tanti altri) gli argomenti che svolgeranno da filo conduttore dei vari interventi.Nel primo appuntamento di questo format dal titolo "Il mare è vita: ricerca, impegno e nuove prospettive" ospiteremo sulle nostre pagine virtuali due ospiti:Il primo appuntamento unisce due eccellenze molfettesi che parlano di ambiente, di mare, partendo dalle tradizioni e dalla storia della propria terra. La vita dei pescherecci e il lavoro della marineria, oggi in declino, potrebbero avere nuove opportunità e nuove prospettive.Il focus di questa diretta sarà dunque il mare e le progettualità ad esso legate, soprattutto nel territorio pugliese, con l'obiettivo di avvicinare in particolar modo i giovani a queste tematiche e ai mestieri del futuro.Appuntamento dunque questa domenica 28 marzo alle ore 18 sui canali social del Viva Network.