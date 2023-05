Ambiente e arte, presentato a Molfetta "Natura a livelli – Elogio al Pulo"

3 foto Presentazione Natura a livelli

Creare untra. Si realizza così, a, il progetto "", presentato stamattina in conferenza stampa, proprio nel museo in via Mayer. Il progetto rientra nell'ambito del bando "", indetto dallaper rivalutare gli elementi architettonici pugliesi e vinto dale dalla società affidataria, l'agenzia di comunicazione "".Nell'incontro sono intervenuti, direttore creativo de "I monelli",, assessore ai Lavori pubblici, nonchè vicesindaco e, in arte, l'artista sardo coinvolto nell'iniziativa. Presenti anche l'assessore alla Cultura,e l'assessore all'Ambiente,«Con Natura a livelli non puntiamo solo a unire, ma a combinare tre bellezze della nostra città – ha dichiarato Piergiovanni – che rappresentano un valore aggiunto, soprattutto in un periodo in cui lea Molfetta sono in notevole aumento».Ecco l'importanza di rendere il paesaggio protagonista dell'iniziativa.«Abbiamo colto prima ladi interpretare il bando, anche grazie all'idea del Comune di includere il Baden Powell – ha affermato de Nichilo – poi quella di individuare un artista di fama internazionale che riuscisse a interpretare l'esigenza del legame tra uomo e natura in un'opera rappresentativa del nostro territorio e così è nata la collaborazione con Ciredz».All'artista è passata la parola subito dopo, per una spiegazione esaustiva della sua opera.«Nelle mie opere sono sempre alla ricerca di– ha spiegato l'aritista - a seconda dei contesti ciò che creo si mimetizza con l'ambiente oppure si contrappone a esso per risaltare».L'idea è proprio quella di, per renderlo un elemento di apertura che richiami il concetto di, caratteristico del territorio. La missione di Ciredz, poi, non si fermerà al murales: l'artista realizzerà anche una, che vedrà un'installazione permanente nel Museo del Pulo.Il contributo delle, in particolare delle classi quinte della scuola elementare Zagami e delle classi prime della scuola media Poli, rappresenta un valore aggiunto per il progetto. Gli alunni, infatti, collaboreranno a stretto contatto con l'artista nella realizzazione del murales all'interno del Parco "Baden Powell". Un modo di vivere il parco, come sottolineato a margine della conferenza da, presidente diCiredz rimarrà in città fino al 22 maggio, per accompagnare le comunità scolastiche molfettesi in questo percorso creativo di