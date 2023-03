Capitano Ultimo questa sera a Giovinazzo

L'uomo che arrestò Totò Riina in Puglia per parlare di legalità e tutela dell'ambiente

Si parlerà del valore paesaggistico, della tutela dell'ambiente e della legalità nell'incontro dibattito organizzato dal Comune di Giovinazzo venerdì prossimo, 17 marzo, alle ore 19.30, nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II.Al dibattito, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, interverrannoAngelo Annese, vicepresidente ANCI Puglia e sindaco di Monopoli, e Fiorenza Pascazio, presidente AGER e sindaco di Bitetto. Modera la giornalista Lia Mintrone.«Sono felice di ospitare amici e colleghi - dichiara il sindaco- Capitano Ultimo, come si ricorderà, è cittadino onorario di Giovinazzo e con lui abbiamo già fatto diverse iniziative sia a Giovinazzo sia nella sua Casa Famiglia in provincia di Roma. Chi ci conosce sa come ci sono particolarmente cari i temi legati alla legalità e alla salvaguardia ambientale. E quello di venerdì prossimo sarà proprio un dibattito vivace tra ospiti che ogni giorno si confrontano su queste tematiche e cittadini liberi di esprimere il proprio pensiero. Una comunità attenta al proprio territorio è una comunità già proiettata nel futuro».