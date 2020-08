Altri venti contagi da Coronavirus in Puglia

NEL BARESE CASI DI RIENTRO DALL'ESTERO O IN ARRIVO DA LOMBARDIA

NESSUN DECESSO NELLE ULTIME ORE

IN PUGLIA 229 POSITIVI

Continua a salire il numero di contagiati in Puglia e diversi casi hanno riguardato nelle ultime ore ragazzi rientrati dalle vacanza all'estero, in Grecia e a Malta soprattutto. La Regione ha reso noto che nella giornata di ieri, 11 agosto, sono risultate positive altre 20 persone su 1.981 tamponi effettuati. I casi sono così suddivisi: 9 nel barese, 6 in Salento, 2 nel tarantino e nella provincia di Barletta Andria Trani ed un in Capitanata. Da inizio emergenza sono stati contagiati complessivamente 4.760 pugliesi, dato emerso dall'analisi di 258.978 test rino-oro-faringei.«I 9 casi di positività registrati nel barese fanno riferimentoTutti i soggetti positivi sono stati individuati dal sistema di sorveglianza epidemiologica attivato dal nostro dipartimento di prevenzione tramite autosegnalazione», ha sottolineato il direttore generale Asl BariUna buona notizia arriva dal fronte decessi: non ci sono state vittime in Puglia per il secondo giorno consecutivo. I morti pugliesi per Covid-19 restano fortunatamente 554 (uno a Giovinazzo, il 91enne morto il 26 marzo scorso).Stanno aumentato i positivi in regione, un dato preoccupante, che è salito a 229 unità (6 a Giovinazzo). Di essi in 39 sono ricoverati in ospedale, altro dato che inizia a preoccupare, mentre in 190 si curano in isolamento domiciliare. I guariti salgono di numero anch'essi: ora sono 3.977, 4 in più nelle ultime ventiquattr'ore.