Allerta meteo gialla su Giovinazzo sino alla serata

La Protezione Civile della Puglia ha diramato nelle scorse ore un'allerta meteo gialla, che è stata prolungata dalle ore 8.00 di quest'oggi, 31 marzo, per le successive 12 ore su Giovinazzo e nel resto della Puglia.Nella giornata di giovedì sarà lo scirocco il grande protagonista, con raffiche di vento sino a 40 km/h, con piogge a tratti consistenti nella parte centrale della giornata. Temperature tuttavia in risalita, comprese tra 15 e 19°. Mare molto mosso.Piogge possibili anche nella giornata di venerdì, con fenomeni in lenta attenuazione.