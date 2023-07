Alla "Cattolica" di Milano una borsa di studio per ricordare la prof.ssa Raffaella Stufano

L'OMAGGIO ALLA PROF.SSA STUFANO

Il suo ricordo accompagnerà generazioni di studenti e studentesse che hanno avuto il piacere e l'onore di averla come docente alla scuola media "Marconi" di Giovinazzo.è stata la "prof" di Lettere di tanti ragazzi e ragazze che hanno frequentato la sezione B dell'istituto giovinazzese. Grazie a lei ed ai suoi eredi è stata donata una borsa di studio presso l'Università Cattolica di Milano ed il 29 giugno scorso si è svolta la cerimonia di consegna (insieme ad altre cinque di altrettanti benefattori), alla presenza dei familiari.Un evento di ampio respiro, quello del capoluogo meneghino, durante cui Agostino Picicco, giovinazzese che da anni lavora nell'area comunicazione dell'ateneo milanese, ha potuto delineare il profilo della pedagoga che seppe nutrire, col suo sapere ed il suo essere donna "moderna" generazioni di studenti.Venuta a mancare circa un anno fa, l'8 maggio del 2022 all'età di 93 anni, la professoressa Raffaella Stufano, docente di Lettere presso la scuola media Marconi fino alla metà degli anni Novanta, è presente nei ricordi dei giovinazzesi per l'impegno scolastico e quale punto di riferimento nell'associazionismo cattolico.Educatrice di intere generazioni di ragazzi, aveva dimostrato grande capacità di coinvolgimento nello studio grazie alle sue spiegazioni e all'illustrazione dei problemi dell'attualità con equilibrio e lucidità di analisi. E' stata anche punto di riferimento per la città in quanto attiva con l'associazione degli insegnanti, studiosa della storia cittadina grazie a ricerche svolte sui documenti dell'Archivio diocesano, promotrice in diocesi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove negli anni Cinquanta si era laureata in Lettere, ospite del collegio femminile Marianum.Il legame con l'ateneo milanese è stato così forte che la sua famiglia, in particolare il cognato Antonio Degirolamo con le nipoti, ha voluto offrire una borsa di studio alla sua memoria tramite l'Istituto di Studi Superiori Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell'Università Cattolica.La borsa è stata consegnata il 29 giugno in Università presso la Sala Negri da Oleggio, l'aula di rappresentanza dell'Ateneo (dove anche la professoressa discusse la tesi di laurea circa settant'anni fa), alla presenza di Enrico Fusi, segretario generale dell'Istituto Toniolo, e del professor Giuseppe Bertoni.La cerimonia, che ha visto la consegna di borse di studio anche di altri benefattori, è stata occasione per commemorare la docente e studiosa giovinazzese.A ricordare l'antica maestra è stato invitato il nostro concittadino Agostino Picicco, attualmente impegnato nella Direzione Comunicazione dell'Ateneo, che è stato allievo della professoressa Stufano. Nel suo intervento ha citato il debito di gratitudine verso la professoressa che ne ha indirizzato gli studi nella medesima Università dato che nelle sue lezioni parlava con entusiasmo dell'esperienza formativa a Milano. E con eguale entusiasmo favoriva le relazioni tra studenti, incoraggiava allo studio della storia di Giovinazzo, incentivava a studiare in gruppo, offrendo un modello di dedizione allo studio e alla cura dei ragazzi: "Una persona che – fedele alla missione dell'Università Cattolica in cui si era formata – ha ricoperto con bontà, bravura e competenza il suo ruolo nella scuola".«Un legame con l'Università – ha detto ancora Picicco - che neppure la morte ha reciso, dato che l'impegno ad offrire una borsa di studio è segno di generosità ma è anche un proposito che tocca il futuro e rappresenta un segno di fiducia nelle nuove generazioni, meritevoli di sostegno per proseguire agevolmente gli studi».