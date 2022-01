All'Odeion di Giovinazzo si parla del percorso culturale della Vallisa di Bari

Venerdì 14 gennaio, alle ore 19.30, presso l'Auditorium Odeion, in via delle Filatrici 32, a Giovinazzo, nell'ambito della programmazione "Mi nutro di cultura" varata dalla Fondazione Defeo Trapani, avrà luogo l'incontro letterarioNel corso della serata, sarà presentato il numero 117 della rivista, del semestre luglio-dicembre 2021, edito da Gagliano. La più recente uscita del periodico è caratterizzata da numerosi contributi di critica letteraria, reportage di viaggio, testi poetici (anche in dialetto) e narrativi, con inoltre sezioni relative alle traduzioni e alle comunicazioni. La serata sarà condotta daDirettore responsabile della rivista, e vedrà la partecipazione diUn accompagnamento musicale sarà curato dallacon con l'esibizione al pianoforte dell'allievo Nicola Defronzo.L'incontro sarà seguito da una degustazione a cura della Fondazione, peculiarità degli eventi di "Mi nutro di cultura". I posti sono limitati e si accede solo per abbonamento o su prenotazione, muniti di Green Pass rafforzato e mascherina Ffp2. Per informazioni, tel. a 3401062022.