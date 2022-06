Al via la raccolta dei contributi per la Festa Patronale 2022

Si avvicina la Festa Patronale 2022 in onore di Maria SS di Corsignano. Nei giorni scorsi è stato benedetto ed aperto al pubblico il bellissimo altarino presente nella sede del Comitato Feste, ai piedi di Palazzo di Città. Da domani, venerdì 1° luglio, parte invece la raccolta dei fondi necessari a realizzare un cartellone degno della storia di una delle feste patronali più belle dell'intero circondario.Di seguito vi pubblichiamo il comunicato stampa del presidente del Comitato, Nicola Mastrototaro.«Venerdì 1° luglio, partirà la raccolta di contributi per lain onore di Maria SS di Corsignano.I nostri volontari, corredati di tesserino di riconoscimento, ogni pomeriggio saranno in giro nei quartieri di Giovinazzo.Per i Titolari e Amministratori di Aziende operanti nel Territorio è stata sviluppata una proposta di partnership che consente di scegliere l'inserimento del logo o spot video su Jumbo Screen posizionato nella piazza centrale dal 20 luglio al 22 agosto o semplicemente l'inserimento del logo e denominazione sociale su nostro programma 2022.Per informazioni e contatti è possibile fare riferimento a Sergio Iride, referente commerciale al numero telefonico 349.5352459 o alla email: corsignanogiovinazzo@gmail.com Cari concittadini, abbiamo grandissima fiducia nel vostro sostegno. È nota la difficoltà di organizzare una festa che coniughi devozione, tradizione e promozione del territorio. Vi chiediamo perciò di contribuire in massa, a prescindere dall'entità della vostra oblazione. Col poco di molti, o meglio ancora di tutti, potremo raggiungere qualcosa di bello da custodire per sempre nei nostri cuori e nella storia di questa città».Il Presidente del Comitato Feste Patronali - Nicola Mastrototaro