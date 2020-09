Al via l’iniziativa “Zaino Sospeso” nella città di Giovinazzo

È tempo di tornare tra i banchi per i bambini e i ragazzi della nostra comunità diocesana. Dopo un periodo di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, i giovani tornano ad animare le aule scolastiche in presenza.Per questo il, ringraziando l'intera comunità per la straordinaria generosità già dimostrata nel periodo di lockdown verso i fratelli più fragili e bisognosi d'aiuto, presenta l'iniziativaPer sostenere l'idea,quali "Lo Scarabocchio", "Chartarius", "Mary Poppins" e "Book Internet Shop", aiutando così la Caritas – coordinamento cittadino di Giovinazzo ad acquistare libri di testo e materiale scolastico per bambini e ragazzi della città meno fortunati.Qualora, invece, si avesse a disposizione del materiale scolastico in buono stato, che altrimenti resterebbe inutilizzato, è possibile farlo pervenire presso i vari centri di ascolto parrocchiali presenti sul territorio cittadino. Tutto il materiale raccolto aiuterà la Caritas a riempire lo zaino e sarà donato, insieme a un sorriso, a bambini e ragazzi che si apprestano a iniziare un nuovo anno scolastico. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook