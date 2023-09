Al DF Theatre di Bisceglie si esibisce Tananai in djset

aldi Bisceglie (BT) si terrà un nuovo appuntamento durante il quale sarà proposta l'esibizione del cantautore e produttore Tananai in djset, apprezzato artista, protagonista ell'estate 2023 con il suo brano "Un altro modo" nel quale canta con Marracash, Merk & Kremont.Classe 1995, Tananai all'anagrafe è Alberto Cotta Ramusino. Appassionato di musica elettronica fin da adolescente, si è dedicato alla produzione musicale e nel 2017 ha pubblicato il suo primo album "To Discover And Forget" con lo pseudonimo Not For Us. Come Tananai, due anni dopo, ha inciso diversi singoli come "Volersi Male", "Calcutta" e nel gennaio del 2020 ha pubblicato anche il suo primo EP dal titolo "Piccoli Boati". Tra i suoi pezzi più apprezzati di questo progetto ci sono sicuramente "Ichnusa" e "Maleducazione". Dal 2021, dopo varie importanti esperienze, tra le quali l'esibizione allo Sziget, importante festival musicale ungherese, ha iniziato a solcare il palco del teatro Ariston per il festival di Sanremo.Inizialmente è stato presente tra i finalisti di "Sanremo Giovani" con il brano "Esagerata", pubblicato il 3 dicembre e grazie al quale è arrivato tra i tre vincitori dell'ottava edizione della competizione. Al 72^ edizione della kermesse con il singolo "Sesso occasionale", è arrivato ultimo e nell'ultima edizione con "Tango" è arrivato quinto. Il successo di Tananai è ormai dilagante e la sua voce è nelle hit di ogni estate. Oltre al successo di questa estate, anche nel 2022 è stato presente in "La dolce vita" con Fedez e Mara Sattei, brano che ha guadagnato un triplo disco di platino. Di questi riconoscimenti Alberto ne ha ottenuti anche altri con "Baby Goddamn" e con lo stesso "Sesso occasionale".Durante la sua performance in djset l'artista farà divertire i presenti con tanta musica da lui selezionata e anche, talvolta, cantata. Non saranno proposti solo i suoi brani, tra cui la hit estiva "Un altro mondo" e "Sognami" dove canta sul brano di Biagio Antonacci, ma una carrellata di successi nei quali spazierà tra i generi musicali. Al termine della sua esibizione, il aprty continuerà con le selezioni musicali dei dj resident del DF Theatre.– Viale Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bat): 377 3713351: 22.30