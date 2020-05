Agostino Picicco e Tommaso Depalma ospiti stasera di Radio Vancouver

L'emittente canadese racconterà la ripartenza italiana e i progetti della comunità giovinazzese per una estate anomala

L'emittente canadesededicherà questa sera, 17 maggio, un ampio spazio alla città di Giovinazzo nel corso della trasmissionecondotta dal giornalista di origini pugliesi, Vito Bruno.Ai microfoni ci sarannorappresentante del Consiglio Generale dei Pugliesi nel mondo e responsabile culturale dell'Associazione Regionale dei Pugliesi a Milano, ed il Sindaco. Entrambi affronteranno il tema della pandemia da Coronavirus e del suo contenimento alle nostre latitudini, con un focus attento sulle vicende di casa nostra, sulla vita cittadina in questa primissima fase di riapertura e sulle prospettive turistiche di una stagione estiva che si presenta difficile sin d'ora.Picicco e Depalma si concentreranno poi sugli eventi culturali e religiosi, ormai d'esportazione, che caratterizzano Giovinazzo e sono appuntamenti imperdibili per i tanti conterranei sparsi nel mondo, i quali interverranno in diretta anche dagli Stati Uniti.La diretta streaming si potrà seguire questa sera dalle ore 22.15 italiane a questo indirizzo internet: http://www.spiceradio1200am.com/RAPlayerPage2.html