Agostino Picicco a "Libri nel Borgo Antico"

«Allargare gli orizzonti, suscitare gli entusiasmi, migliorare la conoscenza di uomini e cose, creare vincoli sempre nuovi di simpatia e di interessi»: questa è ancora oggi la missione dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, erede e continuatrice di una storia associazionistica iniziata sin dal lontano 1921.Cento anni in cui i pugliesi residenti a Milano e attivi nelle varie professioni hanno promosso il legame con la Puglia, L'aggregazione nella socializzazione, gli eventi culturali nel senso più ampio, il sostegno reciproco e l'amicizia, sempre in aderenza alle esigenze e alle contingenze che mutavano nel tempo, hanno contribuito a far si che la storia di questa dinamica associazione non è stata una corsa ai cento metri ma una corsa a staffetta nella quale il testimone nel tempo è passato di mano in mano.Se nel 1921 un gruppo di professionisti diede vita alla prima associazione pugliese a Milano, nel 2021 la domanda è stata: «come ricordare uomini, personaggi e storie perché non se ne perda traccia e memoria di una storia individuale e collettiva?». La risposta è stata: un libro!Lo scopo è che questo lavoro diventi una pietra miliare nella storia della Puglia e dei pugliesi fuori dai confini regionali e dell'Associazione Regionale Pugliesi, sodalizio storico che ha favorito l'acquisizione e la consapevolezza di una significativa appartenenza a questa storia collettiva.Se ne parlerà a Bisceglie, domani, venerdì 27 agosto, alle ore 20,20, in Piazza Tre Santi (nel cuore del Centro Storico) nell'ambito della rassegnaAlla serata interverranno Loredana Capone, Presidente Consiglio Regionale della Puglia; il giovinazzese, scrittore e giornalista; Giuseppe Selvaggi, scrittore e studioso delle tradizioni popolari e nuove culture metropolitane. Modererà Michele Peragine, giornalista della Tgr della Puglia. L'Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi "Il sospiro di Bisceglie" addolcirà l'appuntamento.Nell'ambito della convenzione tra Libri nel Borgo Antico e l'Associazione Regionale Pugliesi di Milano, sabato 28 agosto, alle ore 20.20, in Piazza Tre Santi ci sarà la presentazione del libro di Agostino Picicco,(SECOP edizioni), che propone le interviste ad alcuni dei maggiori protagonisti del ciclismo degli ultimi lustri (personaggi del calibro di Ballan, Bettini, Bugno, Cassani, Chiappucci, Cipollini, Fondriest, Moser, Piepoli, Tafi) sui temi del mondo della bici, non solo e non tanto da un punto di vista sportivo e agonistico, quanto per l'interesse che oggi suscita dal punto di vista ambientale, economico, turistico.Modererà Giuseppe Selvaggi. Alla presentazione presenzieranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano ed il suo omologo di Giovinazzo, Tommaso Depalma.