Aggredisce la compagna e i Carabinieri. Arrestato e scarcerato dopo poche ore

Prima la lite con la sua compagna, poi le invettive e l'aggressione ai dueintervenuti per riportare la calma. È avvenuto a Giovinazzo. Il protagonista, un pregiudicato di(di cui omettiamo le generalità a tutela della vittima, nda), è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma ieri è tornato in libertà.Al termine dell'udienza di convalida, infatti, la giudice del, ha ordinato la revoca della misura cautelare, così come richiesto dal suo legale difensore, l'avvocato. I fatti si sono svolti la sera di Natale quando una 44enne, rincorsa e minacciata di morte dal suo compagno in via Petrarca, temendo il peggio, ha allertato ile una pattuglia dellaè sopraggiunta in zona, riuscendo ad intercettare l'uomo lungo via Balilla.In preda a un forte stato d'agitazione, il 50enne avrebbe continuato a minacciare la donna («Oggi è sicuro che ti ammazzo, ti levo dalla faccia di questo mondo») e nemmeno la presenza dei due uomini in divisa, che istintivamente si sono frapposti fra lui e la compagna, sarebbe riuscita a placare la sua furia., che sono poi riusciti a bloccarlo, in un momento in cui l'atteggiamento collerico andava via via aumentando, e ad accompagnarlo in caserma.L'uomo, infine, è stato trasferito in carcere, a Bari. E, pur convalidando l'arresto, la giudice, accogliendo le argomentazioni difensive del suo legale, anche docente universitario di procedura penale e diritto della navigazione, ha rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere e ha disposto che